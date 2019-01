Eesti rokkarid kasvatavad lapsevanemaid

«Oli jah selline juhus,» kinnitas Padar Postimehele. «Selliseid märkusi on tulnud aeg-ajalt varemgi teha. Pikalt ma esinemiste ajal muidugi moraali ei loe, sest inimesed on tulnud muusikat, mitte minu monoloogi kuulama.»

Padari sõnul on ta täheldanud, et inimesele ei mõju sellistel puhkudel mitte niivõrd tema märkus, kuivõrd kõrvalseisjate pahameel: «Sageli on teiste halvustavad pilgud isegi suurem kriitika. Päris lootusetuks ma olukorda ei pea, sest mõnikord näeb kontserdipubliku seas juba ka nunnude kõrvaklappidega lapsi. Reeglina on need beebid, kelle üks vanem on muusik.»