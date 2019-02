Millest algab hea heli sinu kodus?

Oled just uue kodu soetanud ja avastad pettumusega, et elutuba on ebameeldiva kõlaga? Kabinetis pole mitte rahu ja vaikus, vaid häiriv kaja? Arter uuris spetsialistilt, kes selle probleemiga oma töös pidevalt kokku põrkab, kas akustikasse tasub raha panna.