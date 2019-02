Kui sisserändaja tunneb end hästi, läheb kõigil paremini

Viimase õnneraporti kohaselt on kõige õnnelikumad need riigid, kus tunnevad end hästi sisserändajad. Eesti puhul aga paistab silma, et perekondlikud ja sõprussuhted on märkimisväärselt tugevad: hättasattumise korral meil on, kelle poole pöörduda.