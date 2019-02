Hiiu järelravikliiniku neljandal korrusel käivad punased ja mustad mehed: esimesed toovad patsiente haiglast järelravisse ja teised viivad neid ära, jalad ees. On pärastlõuna ja patsient 4-2 oigab vahetpidamata. «Mida ta elus valesti on teinud, et surm nii kaua tuleb?» ütleb üks hooldaja teisele. Vastust ta kolleegilt ei oota.