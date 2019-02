Valmistu sõbrapäevaks! Parimad roosad äpid Valentinidele ja Valentinadele 

Ühte suudab rõõmustada käsitsi kirjutatud luulerida, teine ootab pikisilmi sõrmust ja ettepanekut... aga eks ta üks uuema aja kaubanduspüha kipub olema. Leidub neid, kes seda püha armastavad, neid, kes vihkavad, ja on ka neid, kes selle peale tuimalt «Meeeh…» venitavad. Aga üks mis kindel – iga aasta 14. veebruaril on ilmas miljoneid südameid, mis tavarütmist kiiremalt põksuvad ja tähelepanu ootavad. Parafraseerides laulusõnu: «Lastest, vaaridest, armund paaridest sõbrapäev mööda ei läe!»

Reeglina on tähelepanul mingi vorm. Millega tehnika siin aidata saab?

Selles äpis on kõik ja enamgi olemas. Alustades valentinipäeva ajalooga ja lõpetades nimetestide, rõivaste, lillede tähenduste, tähtpäevaks sobilike retseptide, taustapiltide, filmisoovituste, armuhoroskoobiga jne. Mida tahes sa vajad. Sukeldu roosasse maailma ja surfa maailm romantiliseks. Selle äpi abiga saab mitme aasta jagu valentinipäevi sisustada. Neile, kes kingituste väljamõtlemises ja/või kohasuses järeleaitamist vajavad, on isegi kümme päevasobilikku tippkingitust lahti seletatud. Seega, äppi võivad nautida valentinipäeva hardad kummardajad ja samas saavad sellest abi ka need, kellel puudub nimetatud päeva osas eri- või isegi algharidus.