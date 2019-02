Elatisvaidlus tegi lastest võlgnikud

«Kindlasti ei ole see tavapärane olukord,» ütleb kohtutäiturite koja kantsler Kristi Hunt.

«Kummaline ongi, et perekonnaseadus on sellisena kehtinud juba üle kaheksa aasta, aga küsimus kerkis alles nüüd,» sõnab Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Liis Arrak. «Aga eks see ole ilmselt ka kõige halvem stsenaarium, mis juhtuda võib,» nendib ta.