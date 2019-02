Ministeeriumi meelemuutus paneb arhitektid käsi laiutama

Ülemiste City arendajad on pakkunud, et maksavad poole miljoni euro jagu tulevase Ülemiste Rail Balticu rongide, busside ja trammide ühisterminali projekteerimiskuludest, sest selle võrra läheb hanke korraldamisel tehtud vea tõttu lõhki projekteerimiseelarve ning protsess on toppama jäänud.