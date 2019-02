Hiinlased tunglevad Tallinna vene keelt õppima

Miks peaks keegi Hongkongist või Hiinast lendama krõbekülma Eesti talve, et õppida vene keelt? Jah, just vene, mitte eesti keelt. Ometigi oli selliseid inimesi rohkem, kui Tallinna Ülikooli jaanuaris korraldatud talvekoolis kohti leidus. Kõige rohkem osalejaid oligi talvekoolis just vene keele kursusel ning eriti suur huvi selle vastu oli Hongkongi tudengitel.

«Minuga ühes ülikoolis õppiv eesti sõber oli väga üllatunud, kui kuulis, et tulen vene keelt õppima Tallinna. Et see olevat nii veider valik,» rääkis Hiina Jiangsu ülikoolis õppiv Jiawen Chen. Samasuguse jahmatusega võttis tütre otsuse vastu ka ta ema. «Emale tegi nalja, et ma tahan veeta terve kuu riigis, kus kokku on sama palju inimesi kui meil kesklinnas,» rääkis neiu.