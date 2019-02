Ilma ilmast ilma passisaaga. Kolmas hooaeg

«Ma olen väsinud sellest kõigest. Jõuan ma siis nende tuuleveskitega enam võidelda,» ohkas tänavu 79-aastaseks saav Ilma eile õhtul kodus asju pakkides, et võtta ette oma viimane reis Abhaasiase Salme külla sealse kooli eesti keele õpetajana. Ühest küljest ei luba tervis enam hästi õpetajaametit pidada, teisest küljest on enesetundele põntsu pannud juba neljandat aastat kestev kurnav vaidlus politsei- ja piirivalveameti (PPA) tuimalt oma rida ajavate ametnikega selle üle, kas Ilmal on õigus pidada ennast Eesti kodanikuks või mitte.