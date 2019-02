Film, mis lunastab kõik su pättused

See film on just neile, kes loevad läbi kõik artiklid, mis ilmuvad juba ammu surnud Eesti naljameeste sünni- või surma-aastapäevadel, ning kellele meeldib ajakiri, mille ainus sisu on ammu teada lugude uuesti üle rääkimine. Kes on seniajani veendunud, et Eestis pole olnud paremat koomikute paari kui Jüri Järvet ja Eino Baskin ning ükski hilisem aastavahetuse teleprogramm pole iial olnud nii hea, kui oli Urmas Kibuspuu ja Jüri Krjukovi oma.