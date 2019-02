Perioodilisustabeli 150 aastat

Tänavuse, 2019. aasta on ÜRO kuulutanud rahvusvaheliseks perioodilisustabeli aastaks. Kui märkate lühendit IYPT2019 – International Year of Periodic Table –, siis just seda see tähistab. Otsisime välja mõned mitte-paduteaduslikud faktid selle kohta, mis tabeliga150 aasta jooksul juhtunud on.