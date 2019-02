Narva bojaarid üritavad ellu jääda

Aastaid on Narvas asjad käinud nii, et linnavalitsus on teinud koostööd ühe kindla (venekeelse) väljaandega, milles ilmutatakse kohalikke ametlikke teateid. Selleks on olnud ajaleht Gorod, mis ilmub tasuta kord nädalas. Tõsi, seal on ilmunud ka ametnike kirjutatud üllitisi. Sestap on peetud seda linnavõimu hääletoruks.