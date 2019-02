Jääkart – hasartne talisport ilma suuskadeta

Autoentusiastid on veendunud: talv üksnes selleks tulebki, et sõita lume- ja jäärajal, külg ees. Et see aastaaeg on korda läinud, kui vähemalt korra saab sõidetud nii, et otse ette tuleb vaadata läbi küljeakna. Talimootorisportlase elu pole aga nii lihtne midagi – kohe hakkavad ka hädad. Pole sobivat taga- või nelikveolist, pole head ja legaalset kohta, kus sõita. Või kui sellise koha leiad, sulatab ja külmetab ilm lume raja servas jääkoorikuks. Ja siis pilpad lendavad. Mis kõik viib mõtte selleni, et peab saama ka kuidagi teisiti.

Saabki. Laitse RallyParkis on talve nautimiseks ja jäätunud sademetel libisemiseks võimalusi küll. Näiteks jääkart. Rada on ette valmistatud, kardid samuti, ohutuse ja talverõõmu eest hoolitsetud. Laitse kardiraja on projekteerinud Saksa ettevõte Tilke, mille kuulus peainsener on kunagine võidusõitja Hermann Tilke. Nad on projekteerinud maailmamõistes suuri radasid. Laitse RallyParki turundusjuht Meelis Raudleht nimetab tuntumatest vormeliradadest hiljuti valminud Abu Dhabit ja samuti Hockenheimi. Laitse oma on hobikardirada, kuid ehitatud sama tõsiselt kui suured rajad.