Ametlikus kirjandusloos võib ju kirjas olla, et eesti rahvuseepos on «Kalevipoeg», kuid tegelikult on selleks «Tõde ja õigus». Seda tunnevad ja teavad kõik, ka need, kes kooliajal on suutnud romaani lugemisest kõrvale viilida, nagu filmi stsenarist ja režissöör Tanel Toom.