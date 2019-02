REPORTAAŽ Briti võitlejad «maru külma» ilma trotsimas

«Ilm on päris kohutav. Jäiselt külm,» vastab Pirital Sisekaitseakadeemia alal paraadiks harjutav kahekümnendates eluaastates Briti sõdur reamees Sam Evans küsimusele, kuidas on enesetunne. Tal ja teistel Yorkshire'i rügemendi poistel on paus. Mehed on leidnud selja taga asuva hoone-eendi, kuhu saab varjuda avatud maastikul ebameeldivust tekitava lõikava tuule eest. Ent peagi peavad nad rinna taas kummi ajama ja rivvi võtma – üks Eesti iseseisvuspäeva tähtsamaid etteasteid järgmisel päeval vajab veel lihvi.