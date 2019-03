Kuidas säästa selga ja randmeid, kui tuleb päev otsa arvuti taga olla?

Mis see ergonoomika üldse on? Teadusharu, mis uurib seoseid inimese ja ümbritseva keskkonna vahel. Tulemus on see, et meil on igapäevaseid asju mugavam kasutada, need istuvad paremini kätte. Kes istub arvuti taga vaid tunnikese päevas, neile pole see ehk nii oluline, kuid paljudel on tänapäeval kogu töö arvutis ja nad veedavad seal tööd tehes või mängides isegi kümme tundi ööpäevas või enamgi. Ergonoom Triinu Sirge leiab samuti, et seda on liiga palju. «Autoroolis istume, samuti õhtuti diivanil või teatris. See pärsib meie liikumisaktiivsust, aga liikumist on vaja, sest keha on selleks loodud.»