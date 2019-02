Kaljulaid pani kurdid õnnest nutma

Gretel Murd (27) on kurt. Tänase eesti viipekeele päeva eel lepime temaga kokku, et istume maha Pärnu maantee Reval Cafés ja arutame tema kogukonda puudutavaid murekohti. Mõtlen, kuidas me omavahel suhtlema hakkame. Järgmisel hetkel löön käega ja ütlen endamisi: no mis seal ikka, kui vaja, räägime siis nii, et minul telefon käes ja tal telefon käes ning kirjutame oma mõtted elektroonilisse märkmikusse. Aga enne jõuab Gretel mulle teatada, et ta peab uurima, kas saab viipekeeletõlgi kaasa. «Nüüd proovin tellida. Hoian pöialt,» kirjutab ta mulle Facebookis. Mõne aja pärast tuleb hea uudis: tõlk saab kaasa tulla.