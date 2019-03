Postimees rikkus head ajakirjandustava

Sotsiaalministeerium kaebas Pressinõukogule, et loo jaoks ei küsitud kommentaari sotsiaalministeeriumilt, kuigi artiklis tehakse ministeeriumi kohta etteheiteid (väidetakse, et vanemapuhkuste süsteemi muudatuste väljatöötamisele ei eelnenud ühetegi uuringut; perepoliitikale on iseloomulik mõju-uuringute puudumine; tõenduspõhise info puudumine asendatakse sõnakamate huvigruppide ja eestkõnelejate kaasamisega). Kaebaja peab nimetatud väiteid valeks, sest ainuüksi Praxis on ministeeriumi rahastusel teinud viis uuringut, 2016. aastal viis uuringu läbi Turu-uuringute AS. Lisaks on ministeeriumi väitel ka rahvusvahelisi uuringuid. Kaebaja hinnangul on eksitav väita, et kaasatakse sõnakamaid huvigruppe, sest perepoliitika rohelise raamatu kaasatute hulgas on Lasterikaste Perede Liit, Lastekaitse Liit, MTÜ Üksikvanema Heaks jt. Kaebaja märgib, et Eesti ülikoolide sotsioloogid on juhtinud avalikult tähelepanu murekohtadele seoses Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluste usaldusväärsusega. Kaebaja tõstatas küsimuse, kas seetõttu on artiklis kasutatud allikas usaldusväärne.