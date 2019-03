Seadusi tehakse tihti inimkatsetena

Seaduse vildakus tuleb enamasti välja alles pärast jõustumist, kui see on hakanud juba mõjutama tervet elanikkonda. Näiteks alkoholiaktsiisi tõstmine, kus eesmärk – alkoholitarbimise vähendamine ja riigi rahakoti täitmine – oli õilis, aga seadus andis kohati vastupidise efekti. Alkoholi tuuakse liitrite viisi Lätist ja oluliselt pole vähenenud joomine ega kasvanud maksutulu.

Meil on selliste seaduse­apsude eos vältimine veel lapsekingades, kuid huvi inimkesksema lähenemise ja seaduste kõrvalmõju prognoosiva meetodi vastu on suur. Suurbritannia valitsus on selliste probleemidega tegelemiseks loonud suisa eraldi üksuse, käitumisteadlaste meeskonna BIT (Behavioral In­sights Team), kelle töö ongi uurida inimeste käitumispsühholoogiat ja seaduseloome mõju enne, kui midagi rakendama hakatakse.