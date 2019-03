Kolm mobiilitrendi, mis meile kevadisel kongressil ette anti

Siin ongi kolm olulist trendi, mis meid üsna kohe tabavad – võimalik, et need ei jõua veel sel aastal massidesse, aga nagu ikka peab esialgu mõnede eriliste tippmudelitega kasutajaid veidi aega harjutama, enne kui hinnad langevad ja lahendused kõigini jõuavad.

Tõsi on see, et 5G ei tule veel lähiajal meie taskusse ja mobiilimastidesse, aga esimesed telefonid, mis 5G ülikiiret andmesidevõrku toetavad, on küll juba õige pea juba lettidel.