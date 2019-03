Kõikidesse avalikesse hoonetesse kunsti ei tellita

Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre tunnistas, et ministeeriumil ei ole täielikku ülevaadet sellest, kas protsendikunstiseadust alati täidetakse. Tema sõnul tehakse järelevalvet praegu pisteliselt ning ministeerium ei saa kinnitada, et kõigis uutes avalikes hoonetes on seadust järgitud.