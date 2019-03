Põhjalik uuring tõestas taas: autismil ja vaktsineerimisel pole seost

Terviseameti andmetel on tänavu Eestis kahe kuuga registreeritud juba üheksa leetrite haigusjuhtu «Olukord leetritega on kogu maailmas jätkuvalt murettekitav,» ütles ameti epidemioloogilise valmisoleku nõunik Irina Dontšenko. Nimelt näitavad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmed, et eelmisel aastal Euroopa regioonis haigestumine leetritesse kolmekordistus ja registreeriti üle 82 000 haigusjuhu. 72 inimest suri. «Haiguse levik jätkub jõuliselt ka tänavu,» lausus Dontšenko.