Tavatu muusika huvi viis hiidlase Hollywoodi tööle

Jala Hollywoodi filmide reklaamimaailma ukse vahele saada aitas õnnelik juhus. Ventselil õnnestus võita ühe treilerimuusikalooja korraldatud videokonkurss ning tema töö jäi treilerimajadele silma. Alguses oli tal plaan minna tööle Los Angelesse, kuid tööloa saamine venis ja ta võttis vastu Londonis tegutseva treilerimaja pakkumise. «Videotöötlejana panin tähele, et treilerite jaoks kirjutatud lood ei ole hõlpsasti kasutatavad, ja hakkasin heliloojatele soovitusi andma,» rääkis Ventsel. Nii mõnigi helilooja sai oma esimese lepingu just tänu tema näpunäidetele ja nii Ventseli tuntus treilerimuusikamaailmas aina levis.

Kui alguses püüdis Ventsel teha asju korraga – käia Inglismaal treilereid kokku panemas ja Eestis oma firmaga treilerimuusikamaailma sisse saada –, tuli siiski üsna varsti tunnistada, et kahel toolil pole võimalik istuda. «Kui öösel on vaid paar tundi aega magada, on seda liiga vähe,» mainis ta. Karmid turvanõuded

Ta soovis monteerida videoid kodus, kuid filmimaailmas, kus liiguvad miljonid ja miljardid, pole see lihtsalt võimalik. Ükski treilereid tootev firma ei anna tulevast kassahitti oma majast välja, sest selle avalikuks tuleku oht on liiga suur. «Kui kohus oleks näiteks tõestanud, et «Avatar» kaotas lekke tõttu pooled võimalikud vaatajad, siis selle kahju suurus on miljard dollarit. Lekitaja kohtusse andmine ei aita absoluutselt, sest tal pole seda raha, ja ega vangi panemisest poleks ka abi.» Nii kehtivadki treilerimajades väga ranged turvareeglid: videotöötleja näeb ainult seda filmi, millega ta tööd teeb, ning film ei asu tema arvutis.