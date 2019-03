Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee käis Inglismaal läbi sama tee mis aasta tagasi GRU töötajad ja leidis, et nende versioon Salisburys veedetud aja kohta ei klapi.

4. märtsil möödus aasta Sergei ja Julia Skripali mürgitamisest Salisburys. Ajalugu tunneb vähe – kui üldse – spiooniskandaale, mis on samal määral poliitikat muutnud ja mille käik on avalikkusele sellise põhjalikkusega teatavaks tehtud, mürgitajate koomilisest intervjuust rääkimata. Kasutades ära tööasjus Inglismaale sõitu, võtan ühe lisapäeva, et oma silmaga üle vaadata, kus Venemaa sõjaväeluure ohvitserid sel saatuslikul päeval käisid kohalike politseivõimude andmeil, nende oma sõnul ja kus viibisid nende ohvrid.