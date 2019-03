Muusika muudkui kasvas ja kasvas. Ja kasvas.

Julgen pakkuda, et laupäeva õhtul Eestis üle 20 aasta esimest korda esinenud Piiteri punt AuktYon on üks omanäolisematest muusikanähtustest, mis meie laiemas lähikonnas kunagi ilmavalgust näinud. Muidugi on see (teadlikult) ülepakutud statement. Aga kuidas muidu kirjeldada bändi, kes on alustanud 1970ndate lõpus kusagilt postpungi ja new wave’i juurest, kuid korjanud mõni aeg hiljem üles mingi folgiliku elemendi, mida esitatakse seejuures väga džässilikult jõuliste puhkpillide toel. Kui aga keegi peaks küsima, mis geograafilist määratlust see folgielement kannab, siis ei ole sellele küsimusele võimalik selgelt ja sidusalt vastata. Žanrimääratlustega seda kooslust torkima minna ei tasu. Segane värk. Ja väga julge.