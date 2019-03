Endine suusakoondise peatreener: siin on üks lüli puudu

Karel Tammjärv (vasakul) ja Algo Kärp ütlevad, et just Mati Alaveri autoriteet oli see, mis neid Mark Schmidtiga kokku viis. FOTO: FOTO: Radar

Kuid siis hakkas kõik jälle otsast peale. «Kuidas me kokku saame, kuidas klapitada nii, et keegi midagi ei kahtlustaks,» meenutas Tammjärv. Ta tõdes, et peavalu valmistas ka eraldi toa leidmine ning võimalus üksi jääda.

«Mina ei harjunud sellega kunagi,» lisas Algo Kärp ja sõnas, et seetõttu hakkaski ta mängust vaikselt välja astuma. Veri oli küll antud, aga tagasi sisse ta seda rohkem panna ei lasknud.

Saarepuu: nüüd näen kahtlasti hetki küll

Kuidas aga on võimalik, et keegi dopingutarvitajate hädavalesid läbi ei näinud? Meeste treeneri Anti Saarepuu sõnul on tagantjärele kahtlasi hetki täiesti võimalik leida, kuid toona ei oleks ta mitte iial arvata osanud, et keegi koondisest dopinguga tegeleb. Kuna Saarepuu sõnul polnud hoolealuste dopingu tarvitamine mitte kuidagi tema teadvusesse jõudnud, siis ei pidanud ta ka vajalikuks sportlastega sel teemal vestlema hakata.

Näiteks näeb Anti Saarepuu praegu täiesti teises valguses möödunud aasta kevadel hooajaks ette valmistavast mägilaagrist lahkumist. Nimelt tulid Karel Tammjärv ja Algo Kärp sealt ära varem, teistest eraldi. Toona küsimusi ei küsitud. Kõik tundus täiesti normaalne. «Ma isegi täpselt ei teadnud, kuidas see veredoping toimub. Mida väiksem on see ring, seda väiksem on tõenäosus, et see tuleb välja. Kui sa tegeled selle asjaga, siis seda ringi hoitakse väga-väga väiksena,» põhjendas Saarepuu, miks polnud temal asjast halli aimugi.

Sportlane ei saa ju enda kallal toimetada, panna paika kohtumisi, koostada treeninguplaane ja teha kõike muud.

Väite, et Kärp ja Tammjärv asjaga täiesti omapäi tegelesid, seab aga kahtluse alla Eesti suusakoondist aastatel 2016–2018 peatreenerina juhtinud endine tippsuusataja Jaanus Teppan. «Nagu mingi lüli oleks puudu,» nentis Teppan. Ta lisas, et sportlane ei saa ju enda kallal toimetada, panna paika kohtumisi, koostada treeninguplaane ja teha kõike muud. Kas sportlane saaks selle kõigega ise hakkama? «Ma usun, et ei saa,» nentis Teppan.

Tammjärv tunnistas, et ülestunnistus oli ka vabanemine. Seda rääkisid veel Seefeldis olles talle ka tiimikaaslased. «Nad ütlesid, et ma muutusin paari viimase aastaga palju närvilisemaks, nähvasin ja olin aeg-ajalt ebameeldiv inimene,» sõnas Tammjärv ja lisas, et need olidki need korrad, kui tal oli tarvis üksi olla, et dopingut kasutada.

Kas veredoping oli ainus, mida saksa arst Mark Schmidt poistele pakkus? «Võib-olla jutuks tuli, aga ta müüs ikkagi oma teenust ja kiitis seda,» sõnas Tammjärv ja lisas, et tagantjärele vaadates oli Schmidt väga hea müügimees. «Ta ei rääkinud kunagi, palju tal kliente on. Pigem üritas jätta mulje, et väga laia äri ta ei aja. Nüüd ma saan aru, et ta korjas igalt poolt ikka päris korraliku hunniku.»