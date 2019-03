Välismaal elavad eesti emad saadavad korda omamoodi kangelastegusid, nähes vaeva, et ka võõrsil elades ei unustaks lapsed emakeelt. Viimased kuus aastat on neil abiks õhinapõhine üleilmakool.

Selles koolis hindeid ei panda, spikerdamine on lubatud nii geograafias kui matemaatikas. See on kool, mis kasvatab eestikeelseid ja -meelseid lapsi.

«Meie koolis on õppimine südametunnistuse asi, kas ema õppimisel aitab või mitte, ei ole oluline,» rääkis Soomes elav eesti keele õpetaja Helja Kirber. Just tema seisab juba kuuendat aastat hea selle eest, et Eestist tuhandete kilomeetrite kaugusel elavad lapsed saaksid internetiõppe abil emakeele selgeks.