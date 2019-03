Genfi autonäitus. Kuidas Eesti tegi ajalugu ja mil moel müüdi Koenigsegg?

Nr 1. Ajalugu on tehtud. Eesti on Genfis esindatud oma väljapanekuga, stendis punane ja kolmel rattal cool-faktorit jahtiv Nobe. Ei teagi, on see nüüd halb või hoopis hea õnn, et Nobe tagasihoidlik stend on sattunud naabriks venelaste Aurusele, kus kulla, karra ja imperiaalse hiilgusega ei koonerdata. Igatahes leidis rahvusvaheline press Nobe näituselt üles ja kajastamist leidis see nii automeedias (sh Topgeari veebis) kui ka uudisteagentuurides.