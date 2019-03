«Kui ma ei oleks siin, siis oleksin kuskil narkolaksu all. Ma ei taha enam röövida kedagi, sest ma ei näe sellel enam põhjust. On tekkinud tahtmine õppida. Hea on see, et teen kaks klassi korraga ja see paneb mind õppima. Kui ma oleks väljas, siis ma oleks võib-olla paar korda ainult kooli jõudnud. Siin käin koguaeg koolis. Väljas oleks jooma läinud parem sõpradega. Kui saan siit kodukülastusele, siis olen kodus, tavaliselt laaberdaks ainult ringi ja koju ei jõuakski. Kas kasulik on et olen siin? Jah, sest ma ei ole väljas, ei tee pahandusi ja ei riku enda elu ära.»