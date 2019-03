Vanemuine ja Estonia purjetavad teatrimerel nüüd Tallinki toel

Tallink Grupp sõlmis teisipäeval rahvusooper Estonia ja Vanemuise teatriga kolmeks hooajaks koostöölepingud, asudes mõlema teatri peasponsoriks. Kui suure summaga etendusasutusi toetakse, seda ei soovinud Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene täpselt öelda, ta nentis vaid, et tegemist on kuuekohalise summaga ning mõlemat teatrit koheldakse võrd-selt. Teadaolevalt on Ees-tis esmakordne see, et üks eraettevõte võtab enda hoole alla peasponsorina korraga kaks Eesti suurimat kultuuriorganisatsiooni.

Nõgene nentis, et Eesti suurima ettevõttena tunneb Tallink vastutust ühiskonna ees. «Kuid meie jaoks on see ka investeering – töötajate, klientide, koostööpartnerite vaates. Loodame, et mõlemad teatrid toovad oma kõrge kunstilise tasemega siia kultuurielamusturiste Skandinaaviast ja mujalt, et oleks jätkuvalt põhjust Eestit külastada. Lisaks loodan, et meie koostöö innustab ka teisi Eesti ettevõtteid meie kultuuri, sporti ja ühiskonda laiemalt pa-nustama,» märkis Nõgene.