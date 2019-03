Kes on 1930ndate õhustikus toimuvat Jaan Krossi «Wikmani poisse» lugenud, teab, et teos algab Wikmani gümnaasiumi pere igahommikuse palvusega. Pärast seda, kui koraali salmid ja meieisapalve on loetud, astub õpilaste ette direktor, kes uurib kasvandike käest sõna «huligaan» tähendust. Esiotsa ei oska keegi vastata. Ent läheb mööda mõni hetk ja Trull (kes on pikalt elanud Inglismaal) ütleb, et see on pärit inglise keelest. Koolijuht rõõmustab – kasvatustöö on mingilgi määral vilja kandnud.