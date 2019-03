Kui Mart Helme (EKRE) lausus üleeile, et muusikaakadeemias õpib «lastemuusikakooli tasemel üliõpilasi Hiinast», pole see küll päris õige, ent ometi on selles oma tõetera. Akadeemia töötajate hinnangul on hiina tudengid valmistanud peavalu, kuid rektori vahetus on olukorda märkimisväärselt parandanud.