Kuidas püüda ette kujutada inimhulka, kes on Eestis sõlminud kooselulepingu? Nad mahuksid lahedasti uude Boeing 737 MAX lennukisse, mis pärast kaht ülitraagilist lennuõnnetust Etioopias ja Indoneesias on maailma lennujaamade parklakohtadel ega lenda vähemalt praegu kuhugi. Eestis on notarite koja andmeil kooselulepingu notari juures sõlminud 86 paari. 172 inimest.