Kes peab päästma maailma?

«Inimestele jagatakse tohutult näpunäiteid, kuidas keskkonnasäästlikult elada, ja suurkorporatsioonid rõhuvad sellele, et nemad teevad just seda, mida tarbijad soovivad,» ütles keskkonnasäästliku eluviisi propageerija Katrin Pärgmäe.

Tema sõnul pole õige tekitada inimestes tunnet, et tarbija vastutab kogu planeedi huku eest – statistika näitab hoopiski, et maailma sada kõige reostavamat ettevõtet tekitavad 71 protsenti maailma süsiniku jalajäljest ehk CO2 emissioonist.

«Esiteks ei tohi lasta tootjal pähe istuda sõnumiga, et meie reostame selle tõttu, et sina hullult tahad – see ei vasta tõele,» kinnitab Pärgmäe. Loomulikult võiksid inimesed käituda võimalikult keskkonnahoidlikult, aga see on viis näitamaks, et nad soovivad teistsugust maailma.