«See võib paista lihtsalt formaalsusena, aga minu jaoks on oluline, et nimedki jõudsid kodumaale ja et neid inimesi pole unustatud,» ütleb Leelo Tungal. Ta läks memoriaali avamisürituselt koju ning otsis üles oma ema Helmese päeviku. Mõni aeg hiljem leidiski ta selle, mida otsis.