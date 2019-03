Lexus UX: 7 küsimust ja vastust

Jah ja ei. Ühelt poolt on õige, et konkurentidel ja üldse kõigil, kes ei tooda tõukerattaid või tolmuimejaid, on oma pisidžiip juba olemas. Teisalt suudab see segment Euroopa turul ikka veel kasvada. Lexus müüs eelmisel aastal Euroopas kokku 76 000 autot ja loodab 2020. aastal müüa 100 000. Suured panused on UXil ja loodetakse, et ta meelitab mar­gi juurde ka uusi ostjaid. Iseäranis neid, kes elavad linnas, ei vaja ega soovi suurt autot, aga tahavad, et sõiduriist ütleks otse ja kõigile: trendikas sõiduk olen!