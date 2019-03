Narva kroonimata keisri 10 aastat sekeldusi

Eile vahistatud Narva linnavolikogu liiget ja linnaettevõtte AS Narva Vesi juhti Aleksei Voronovit (56) kahtlustatakse kuriteos juba neljandat korda, kuid seni on ta alati pääsenud puhta nahaga ning kohalike oponentide jutu järgi on tema raudne haare linnajuhtimises viimase kümne aasta vältel vaid tugevnenud.

Huvide deklaratsioonide järgi oli tema aastatulu 2017. aastal 144 460 eurot ehk umbes 12 000 eurot kuus, millest enamik on linna vee-ettevõtte juhatuse liikme tasu. AS Narva Vee majandusaasta aruande järgi oli juhatuse liikmete tasu viimasel kahel aastal veidi üle 100 000 euro aastas ning ainuke juhatuse liige on Voronov. Seega on linnaettevõtte juhi töötasu umbes 8500 eurot kuus.