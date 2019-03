Möödunud aasta lõpus hakkas vaktsiinivastaseid koondav Facebooki grupp Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing (edaspidi artiklis VLVÜ) koguma annetusi, et teada saada kuuikvaktsiini Infanrix hexa «tegelik sisu». Ühingu eestvedajad on Anne Pebre ja Liisi Pavelts ning tegemist on sama organisatsiooniga, kes pommitas aasta tagasi vaktsiinivastaste kirjadega mitme kooli lapsevanemate meililiste.