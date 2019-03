Kuigi riigikohus ei tuvastanud valimiskaebuste läbivaatamisel ühtegi sellist rikkumist, mis oleks andnud alust valimistulemuste tühistamiseks, näeb kõrgeim kohtuvõim võimalust õigusakte konkreetsemaks muuta, et e-valimiste protseduurid oleksid kõigile üheselt arusaadavad. See aitaks vältida ka kaebuste laviini, mis pärast valimisi tavaliselt riigikohtusse jõuavad.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul on elektrooniliste häälte kokkulugemise tehniline kirjeldus õigusaktide tasandil liiga hõre. «Raske on kontrollida reeglite järgimist, kui detailseid reegleid ei ole õigusaktides kirjas,» ütles Kõve ja tõi näiteks, et üks teema, mis riigikohtusse jõudis, oli see, kas valimiskomisjoni esimees peab elektrooniliste häälte mitmekordsel ülelugemisel allkirjastama protokolli iga kord uuesti või piisab ühest korrast.