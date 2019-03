Gasparjani nimetati selles loos politoloogiks. Wikipedia andmeil on Gasparjanil ajakirjandusharidus. Ta on seotud raadiojaamaga Golos Rossii, mida ta peatoimetajana juhtis, samuti on ta olnud Rossia Today juhtkonnas. 2014. aastast on ta seotud Venemaa propagandakanaliga Sputnik.