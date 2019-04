1919. aastal lükkas Kongress tagasi Ühendriikide ühinemise Rahvasteliiduga. On võimalik, et see samm aitas kaasa Teise maailmasõja puhkemisele ja sellele, et Ameerika Ühendriikide naasmine Euroopasse toimus kuulirahe all. Jaapani rünnak Pearl Harborile oli Ühendriigid lõplikult isolatsionismist välja toonud. Isolatsionismist, mille üks olulisem hääletoru oli America First Committee. Tuleb tuttav ette?