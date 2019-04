Range Rover Evoque: nagu mööda rööpaid

Kindlasti on Korinthose kanali ületamiseks mõistlikumaid viise. Muidugi on! Mis on viga vanal heal kiirteelahendusel, mida olen isegi oi kui mitmel korral kasutanud? Aga see viga on, et Range Roveri inimeste meelest on see igav. Mõttetult igav. Nii olengi peatanud oma proovi-Evoque’i eemal tsiviliseeritud kanaliületamise viisidest, edeva mägironijavarustuse selga tõmmanud kuti kõrval. «Kõrgust kardad?» küsib tüüp sõbralikult irvitades. On olukordi, kus avameelsus ei tule kasuks. See on üks neist.