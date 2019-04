Kolhoosiaeg kolib vabaõhumuuseumi

Kes on enne Eestimaal kahekorruselise silikaatmaja tükkideks saaginud ja teise kohta vedanud? Aga just nii tehakse aprilli keskel Valgamaal asuva kortermajaga, mis hiljem pannakse kokku Tallinna külje all Rocca al Mare vabaõhumuuseumis – pärast seda jõuab muuseum oma väljapanekuga tänapäeva.