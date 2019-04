Aeg on jõudnud nii kaugele, et Eesti vabaõhumuuseumi kerkib rehielamute kõrvale nõukogudeaegne kolhoosi korterelamu.

Suurem osa nelja korteri sisustamiseks vajalikust on juba muuseumil olemas, kuid üht-teist on veel puudu. «Ootame ka neid asju, mida reeglina ära visatakse, näiteks šampoonipudeleid, toonaseid pakendeid. Asjad, mida nähes tuleb kohe toonane aeg meelde,» rääkis Eesti vabaõhumuuseumi teadussekretär Maret Tamjärv. Ta lisas, et asjad ei pea olema tuttuued või pakendis. «Inimesed ei tule selle peale, et muuseumi võiksid huvitada veidi kulunud, nö minevikuga asjad,» lisas ta. Aga just neid muuseum ootabki.