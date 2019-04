Relvatootja lubadus: automaadid ei vea teid alt

Märtsi lõpp. USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company (LMT) tegevjuhile Jim Jestelile on see mõne aasta vältel kuues kord Eestis käia. Äsja on tulnud teade, et pärast mitut ringi hangete vaidlustuskomisjonis andis Sig Sauer riigi otsuse LMT võidu pärast kohtusse. Algne ajakava relvade Eestisse toomiseks on üle poole aasta edasi lükkunud.