Elisa Hiina tehnoloogiat ei karda. Aga Eesti?

Võimatu muutub võimalikuks. Tehnoloogia potentsiaal on ettekujutlematult võimas: näiteks võib tulevikus kirurg opereerida patsienti interneti vahendusel ning filmid võivad hakata reaalajas vaataja reaktsioone analüüsima ja vastavalt sellele kohanema.

Eksperdid usuvad, et 5G muutub pea sama oluliseks ja elementaarseks nähtuseks, nagu on praegu elekter.

Nii nagu on tehnoloogia potentsiaal kujutlematu, on seda ka oht, et süsteemi võidakse kurjasti ära kasutada.