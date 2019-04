Ratastooliga tööle saamine sõltub elukohast

«See on nagu loterii,» kirjeldab liikumispuudega inimeste liidu juht Lili Tiri erivajadustega inimeste elukoha õnnemängu. Ta peab silmas olukorda, kus puudega inimeste võimalus osaleda ühiskonnaelus – näiteks tööle ja koju saada – sõltub sellest, kuivõrd võimekas on koduomavalitsus.

Seadus ütleb, et omavalitsused peavad tagama elanikele 13 sotsiaalteenust. Sellest nimekirjast valmistab puudega inimeste esindajatele ja sotsiaalministeeriumile praegu enim muret «sotsiaaltransport». «See on meil hingel, sest liikuvus kui selline on baasvajadus,» lausub sotsiaalministeeriumi KOVi sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag.