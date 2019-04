Moskva ekspert: suhteid ei maksa liiga mustades värvides näha

Eesti president Kersti Kaljulaid võiks kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga keskenduda kahepoolsetele teemadele, millest perspektiivsemateks valdkondadeks on majandus ja humanitaarkoostöö, ütles Venemaa välispoliitika nõukogu (RSMD) programmidirektor Oleg Timofejev.

Miks teie meelest Kreml nõustus Eesti presidenti vastu võtma, arvestades meie riikide vahelisi halbu suhteid? Kas see on lihtsalt viisakus, kuna Eesti president on nagunii Moskvas pärast remonti Eesti saatkonda avamas?