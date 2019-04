Kaljulaidi ja Putini kohtumiselt oodatakse majandussuhete elavdamist

President Kersti Kaljulaid kohtub juba homme Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Selle fakti avalikuks saamisest alates on arutatud, kas selline kohtumine peaks üldse toimuma ja millele võiks presidendid kohtumisel keskenduda.

Postimehe tellimusel viis Kantar Emor läbi küsitluse, kus uuris 1312 inimeselt, mida sellelt kohtumiselt oodatakse. Valdav osa ehk kaks kolmandikku Eesti elanikest soovib, et kahe presidendi kohtumisel võetaks teemaks majandussuhete elavdamine Eesti ja Venemaa vahel. Kantar Emori turundusstrateegiate valdkonna juhi Aivar Voogi sõnul on see olulisim kõikidele sotsiaal-demograafilistele rühmadele peale 15–24-aastaste noorte. «Nende jaoks oleks olulisem sõjaliste pingete vähendamine,» nentis Voog.