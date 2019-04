Volkswagen T-Cross: veetlev tarbeese

Aastal 1988 ühendasid autoinsener Claudio Zampolli ja disainer Marcello Gandini jõud helilooja Giorgio Moroderiga ning koos endiste Lamborghini inseneridega loodi midagi tõeliselt erakordset. Jutt käib muidugi legendaarsest Cizeta-Moroder V16Tst. Otsige see 90ndate ikoon internetiavarustest üles. Ausalt, ta on seda väärt. Ainult tagumisi rattaid käitav 6,0-liitrine, 16 silindriga ja 540 hobujõudu arendav V-asetusega mootor auto tagaosas, algselt Lamborghini Diablo tarvis disainitud kere, kaks (!) paari klapptulesid ja viiekäiguline manuaalkast – see on toores hullumeelsus neljal rattal. Kirg, fantaasia ja unistused. Volkswageni verivärske pisimaastur on oma innukas ratsionaalsuses kogu selle pöörasuse absoluutne vastand.